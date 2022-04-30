путин решил подкупить украинцев на оккупированных территориях (документ)

Кровавый диктатор одной рукой истребляет мирных украинцев, другой — подкупает

Своим новым указом президент россии путин, который убивает молодое поколение украинцев, решил подкупить ветеранов Великой Отечественной войны, проживающим на Донбассе "и на освобожденных территориях Украины", то есть на оккупированных.

Этот указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 30 апреля.

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Речь идет о выплатах в размере 10 тысяч рублей, в пересчете на украинскую валюту — от 3 тысяч грн.

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Ранее сообщалось, что в Пермском крае в россии местные власти придумали "подарок" на 9 мая для ветеранов — пароль, называя который скорая помощь будет приезжать к ним быстрее, чем к другим людям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти по случаю 9 мая организуют в москве парад ко Дню победы, однако на него не приедет ни один из иностранных лидеров. В сети над этим насмехаются.