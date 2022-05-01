Укр

Вертолеты и взрывы: что снова происходит в российском Белгороде

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Взрыв под Белгородом Новость обновлена 01 мая 2022, 16:15
Взрыв под Белгородом

В СМИ пишут о взрывах на складах оружия под Томаровкой в Белгородской области

В российской Белгородской области опять слышали взрыв, а неподалеку от самого Белгорода местные жители видели дым.

Кадры происшествия были обнародованы в телеграм-канале советника главы МВД Антона Геращенко.

Местные жители сообщили, что за полчаса до взрыва над городом кружили вертолеты. Судя по свидетельствам очевидцев, они находились в воздухе неподалеку от городского аэропорта.

Другие же жители города сообщили, что после происшествия проезд по городскому мосту через реку Северский Донец был перекрыт.

На еще одном снимке, который был обнародован Геращенко заметно, что на месте попадания видно два столба дыма.

В росСМИ уже начали предполагать, что удар был нанесен по складу боеприпасов в Томаровке

Позже в сети обнародовали еще одно видео, на котором отчетливо слышны многочисленные разрывы в месте пожара.

Вместе с тем в Курской области, которая тоже граничит с Украиной, произошло ЧП. Там "устал" железнодорожный мост. Происшествие произошло 1 мая примерно в 11:20 на 67 километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор.

Российские спецслужбы пытаются установить причины произошедшего, однако по утверждению местных властей этот мост использовался товарными составами.

Как сообщалось ранее, утром 27 апреля в Старой Нелидовке под Белгородом произошел взрыв на складе боеприпасов, после чего вспыхнул серьезный пожар. В Украине этот инцидент прокомментировали весьма иронично, предположив, что причина взрыва может скрываться даже в "божественном вмешательстве".

Теги:
#Россия #Взрыв #Белгород
Взрыв под Белгородом
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