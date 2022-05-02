Укр

В Белгороде снова взрывы, а в небе - вспышки: что происходило ночью (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1549
Ночные вспышки в небе над Белгородом Новость обновлена 02 мая 2022, 09:06
Ночные вспышки в небе над Белгородом

Предварительно — нет разрушений

Взрывы в Белгородской области россии уже стали привычным явление. В первомай детонация, предположительно, произошла на складах оружия, а в ночь на второе мая жители слышали многочисленные хлопки и звук истребителя.

Многочисленные видео на которых жители Белгорода запечатлели неизвестные вспышки в небе и звуки появились в сети.

В этот раз, в отличие от предыдущих, это были громкие взрывы.

На видео также запечатлено, как от громкого звук сработала сигнализация автомобиля, а в небе одна за другой появляются вспышки.

Согласно информации от губернатора Белгородщины Вячеслава Гладкова, взрывы произошли около двух часов ночи. Предварительно повреждений и разрушений нет, как и пострадавших. Уточненной информацией с взволнованными жителями он обещал поделиться позднее.

Именно из Белгородской области колонны техники россии заходят в Украину на территорию Харьковской области для поддержания наступления россиян.

Ранее "Телеграф" писал, что в приграничных с Украиной регионах россии начались необъяснимые события на военных и стратегических объектах. Так, в Брянске вспыхнула нефтебаза, взрывы слышали в Курске, в Воронеже. В Украине эти события назвали "божественным вмешательством" и кармой.

Теги:
#Белгород #Взрывы
Валерий Герасимов
Украина
А был ли Герасимов? Арестович заинтриговал словами о ранении главы генштаба путина в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Валерий Герасимов
А был ли Герасимов? Арестович заинтриговал словами о ранении главы генштаба путина в Украине
Дата публикации
Категория
Российские военные усиливаются на Донбассе
Часть оккупантов отошла от Мариуполя: Генштаб ВСУ узнал их новую цель
Дата публикации
Категория
ПЗРК в руках украинского военного
россия успешно наступает на одном направлении: карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Улица села Кочубеевка
Ненавидим "русский мир": целая колонна авто вырвалась из оккупированного Херсона (фото)
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится уже 68 дней
Война — день 68: эвакуация из Мариуполя и попытки прорвать оборону ВСУ на Донбассе и под Херсоном