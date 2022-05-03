Укр

Любовница путина беременна? Известный политолог выдал "секретные данные"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Действительно ли Кабаева ждет ребенка, пока неизвестно Новость обновлена 03 мая 2022, 11:50
Действительно ли Кабаева ждет ребенка, пока неизвестно

Каждая из беременностей бывшей спортсменки тщательно скрывалась

Бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, подозреваемая в любовных связях с кровавыми диктатором рф владимиром путиным, может быть вновь беременна. Такая информация исходит от политического эксперта Валерия Соловья, который давно популярен в сети благодаря различным инсайдам якобы из Кремля.

Новость о вероятном "интересном положении" любовницы путина он сообщил в Telegram-канале "GeneralSVR(reserv)" во вторник, 3 мая.

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Своих источников Соловей не раскрывает, однако утверждает, что подобная информация имеет все шансы быть правдивой. На это якобы и намекает подавленное и слегка отрешенное состояние путина во время публичных появлений 2 мая.

"Это вполне объяснимо, вчера Путин узнал, что его многолетняя сожительница и мать его детей Алина Кабаева очередной, а вернее, видимо, внеочередной раз беременна", — подчеркнул Соловей.

Также он намекнул, что в случае, если беременность — правда, то отцом ребенка вряд ли окажется российский лидер.

Схожее мнение имеют и многие другие пользователи сети, подчеркивая, что с учетом постоянного нахождения под охраной, Кабаева вполне могла забеременеть от кого-нибудь из своих секьюрити.

Впрочем, ранее в сети уже появлялась информация, будто бы путин "нашел" себе замену Кабаевой — еще одну молодую спортсменку, которая была вызвана к главе Кремля на "неформальное общение". Позже политика заподозрили в прямых ухаживаниях за 16-летней фигуристкой. "Телеграф" пытался объяснить, почему девушке приписывают роль новой любовницы путина.

При всем этом недавно Алина Кабаева засветилась на светском мероприятии с обручальным кольцом на пальце. В этом, к слову, заметили хороший знак для Украины.

Теги:
#Россия #Беременность #Владимир Путин #Алина Кабаева
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