Россияне не понимают: кремль столкнулся с неожиданной проблемой пропаганды

Люди даже не могут выговорить слово "денацификация" и просто слепо верят "вождю"

Российские пропагандисты усиленно, но безуспешно, пытаются найти замену понятию "денацификация", — хотя оно ключевое в "обосновании" военного вторжения россии в Украину, граждане рф просто его не понимают.

К такому выводу пришли в компании "Проект", которую еще летом 2021 года генпрокуратура россии признала "нежелательной организацией".

На территории рф еще в самом начале полномасштабного наступления на Украину провели опрос, в результате которого выяснилось, что обычные россияне не понимают термина "денацификация" и, более того, с трудом могут его выговорить.

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После этого пропагандисты начали пробовать найти подходящий синоним для этого слова, но ничего удачного не смогли подобрать.

Так, в итоге на российском ТВ резко сократилась частота употребления слова "денацификация", — если в первом выпуске "Вестей недели" топ-пропагандист Дмитрий Киселев говорил о "денацификации" семь минут, то в следующих он лишь несколько раз упоминал его, а потом и вовсе перестал.

Стоит заметить, что в сети с юмором отреагировали на такие новости.

"В России денацификации будут подвергаться те, кто способен выговорить слово "денацификация", "Слово нормальное. Просто во всём мире его уже используют в контексте россиян", "Просто 3-й месяц войны, нацистов в Украине так и не нашли, зато их нашли в собственных рядах", — среди прочего, пишут в комментариях.

Что такое денацификация?

В россии придумали свою легенду для оправдания военного вторжения в Украину, которое они называют "спецоперацией". Среди целей "спецоперации" кровавый диктатор владимир путин в первый же день назвал денацификацию, демилитаризацию и признание "днр"/"лнр".

Термином "денацификация" после Второй мировой называли очищение медиа, экономики, культуры и политики Германии и Австрии от влияния и последствий национал-социализма.

Один из ключевых мифов российской пропаганды, — что во главе украинского государства находятся неонацисты; а ВСУ, терроборона и т.д., — "бандеровцы" и нацисты. И "спасение" от них украинцев в рф сейчас называют "денацификацией".

Как сообщал "Телеграф", ранее российская пропаганда придумала фейк, будто бы украинцы прибегают к "черной магии" в ходе войны против рф.