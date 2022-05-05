россия отрепетировала нанесение ядерного удара

Ракетники тренировались поражать цели условного противника

российская федерация, уже более двух месяцев безрезультатно пытающаяся захватить Украину и сломать мощный дух защитников, решилась на проведение военных учений с использованием тактического ядерного оружия. Испытания проводились в Калининградской области, граничащей с Польшей и Литвой.

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Об этом в четверг, 5 мая, сообщил пресс-центр Западного военного округа россии.

Согласно имеющейся информации, страна-агрессор протестовала комплексы Искандер, которые используют для запуска крылатых и баллистических ракет, с использованием ядерных боеголовок.

В рамках обучения ракетчики тренировались уничтожать условные цели: аэродромы, скопления боевой техники и пункты командования. Кроме того, отрабатывали выведение комплексов из-под ударов воображаемого противника.

Во время учений в Балтийском море моряки отработали действия на случай радиационного и химического поражения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ряд государств, владеющих ядерным оружием, заявили, что развязывание ядерной войны недопустимо. При этом россия, кстати, также входящая в состав этих стран, уже активизировала свои ядерные силы, приведя их в полную боевую готовность.

Также напомним, что российская федерация ранее озвучила несколько сценариев, при которых применение ядерного оружия станет возможным.