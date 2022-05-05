"Я не я, и лошадь не моя": путину все же пришлось извиняться за лаврова

Скандал достиг самого высокого уровня

президент рф владимир путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом из-за нелепого комментарии министра иностранных дел россии Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Канцелярия премьер-министра Израиля.

Сообщается, что путин в четверг, 5 мая, принес извинения за слова главы мид рф лаврова. Беннет принял извинения и поблагодарил российского лидера за разъяснения. Примечательно, что пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков отметил, что в разговоре путин и Бенет не затрагивали тему скандальных высказываний лаврова.

В сети со смехом восприняли очередную дипломатическую "победу" кремля.

В сети высмеяли извинения путина перед премьером Израиля

Напомним, лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" заявил "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь" и добавил, что самыми ярыми антисемитами оказываются, как правило, евреи.

Ранее сообщалось, в Украине назвали слова лаврова "самоуничтожением", а в Израиле — непростительными. В рф поначалу даже не спешили извиняться, а наоборот "пнули" Израиль. После высказываний главы мид рф Израиль все же решил рассмотреть призыв Украины относительно отправки оборонной военной помощи.