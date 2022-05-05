"Какое пузо!": в сети обсуждают новое видео с "опухшим" путиным

Диктатор вновь вел себя странно

президент рф владимир путин, который в последнее время не может сказать и нескольких слов без одышки, вышел в свет в четверг, 5 мая. В сети вновь отметили нездоровый вид кровавого диктатора.

Во время встречи путина с главой российского общества "Знание" Максимом Древалем президент рф порассуждал на тему "Википедии".

"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую", — заявил путин.

Пользователи в сети отметили, что кровавый диктатор выглядел опухшим. Некоторые предположили, что на видео "двойник". При этом правой рукой президент рф активно жестикулировал, а вот его левая рука вцепилась в стол. Подобное с путиным произошло на встрече с министром обороны рф Сергеем Шойгу.

В сети недоумевают от "опухшего" путина

Ранее сообщалось, что путин отказался выходить на лед 10 мая. В сети предположили, что президент рф "решил коньки отбросить".

Напомним, путин вновь отверг все инициативы Папы Римского по Украине.