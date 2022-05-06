Беднота из глубинки, для которых 100$ — самый большой подарок: военный описал портрет русского оккупанта

Этим объясняется тотальное желание оккупантов мародерить в украинских городах

У многих российских оккупантов, которых отправили воевать с Украиной, происходит шок от наличия асфальта на дорогах, почтовых отделений и даже фонарей в украинских селах. Все потому, что большинство из них родом из русских глубинок, где блага цивилизации видели только по телевизору.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил представитель Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук, который сейчас в рядах ВСУ защищает страну.

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По словам эксперта, украинцы для россиян – это другой цивилизационный уровень – и в плане состояния, и в моральном плане.

"Если мы здесь Homo sapiens (человек разумный — ред.), то они членистоногие, застрявшие на каком-то своем этапе эволюции", — отметил Макарук.

Если не считать профессиональных российских военнослужащих – так называемую "элиту" вражеской армии, которую ВСУ уничтожили в огромном количестве, то об оккупантах можно сказать так – это беднота, оборванцы с российских окрестностей.

"Типичный портрет оккупанта — житель села без газа, с туалетом на улице и состоянием ниже среднего. 100 долларов это "пушечное мясо" видит как самый крутой подарок за всю жизнь. Эти "воины" ходят в обносках, пытаются вынести все, что видят, не понимая как доставить намародоренное в свою хижину. Куда далеко не факт, что вернутся. Потому что "умиротворяем" мы этот сброд пачками", — резюмировал представитель InformNapalm.

Ранее "Телеграф" сообщал, что многие "мирные россияне" подбивают своих солдат воровать у украинцев всего и побольше. В украинских городах российские мародеры воровали практически все, что плохо лежало — драгоценности, технику, одежду, ковры и т.д. Все, что мародерам удалось утащить с собой, они переправляли из Беларуси по почте домой или сбывали непосредственно самим белорусам на местных базарах.