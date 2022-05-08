"Запасов просто нет": в россии объяснили, почему мобилизация не поможет в войне с Украиной (видео)

Мобилизация не поможет россии в войне с Украиной

О том, что из возможного объявления российским диктатором владимиром путиным всероссийской мобилизации ничего толкового для рф не выйдет, говорят уже не только украинские и западные эксперты и обозреватели, но и на российском государственном телевидении.

Так в эфире одного из российских пропагандистских ток-шоу военный эксперт Михаил Ходаренок раскритиковал идею всеобщей мобилизации в россии.

"Вот когда мы получим первый истребительный авиационный полк по мобилизации? К новому году будет. У нас нет ни резерва, ни пилотов, ни летного состава, ни самолетов. Поэтому мобилизация в этом плане мало что дает", — сказал он.

Он отметил, что даже если в этот день будет поставлена задача строить новые корабли, то первый войдет в строй минимум через два года.

"Поставим задачу, например, сформировать танковую дивизию. Когда она будет готова? … И то она не будет оснащена современным вооружением, потому что его запасов просто нет — вооружения и современной техники", — сказал Ходаренок.

При этом он считает, что "не совсем правильно" посылать воевать россиян устаревшими видами вооружений с украинцами, вооруженными НАТОвским оружием.

"Мобилизация в ее классическом понимании этот вопрос не решит", — подытожил Ходаренок.

Как сообщалось, министр обороны Великобритании Бен Уолллес ранее не исключил, что путин может объявить 9 мая всероссийскую мобилизацию ради борьбы с "нацистам" во всем мире.