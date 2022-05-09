Украинцев и Украины быть не должно: российский депутат прямо озвучил цели рф

российские чиновники публично заявляют о том, что украинцев не должно существовать в будущем

Народный депутат госдумы от прокремлевской партии "Единая россия" олег матвейчев в своем интервью на одном из российских каналов подробно объяснил значение слова "денацификация" и подчеркнул, что такого понятия как "Украина" и "украинцы" в будущем вообще не должно существовать. По словам российского политика, "рф не имела ни единого выбора, ведь если бы кремль не отдал приказ о начале так называемой "спецоперации" на украинских землях, Украина напала бы на россию".

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Видеозапись с речью российского чиновника в своем Телеграмм-канале в понедельник, 9 мая, обнародовал советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

" Депутат госдумы оркостана олег матвейчев объяснил своим гнилым ртом, что такое "денацификация" в понятии "победителей нацизма". В Гааге уже записывают" — прокомментировал заявление нардепа Геращенко.

Депутат госдумы оркостана Олег Матвейчев объяснил, что такое "денацификация"

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на псевдоуверенность россиян в победе над украинцами и захвате украинских земель под свою власть, политолог Владимир Пастухов убежден, что каждый лишний месяц войны работает именно против россии и назвал три вероятных выхода из этой ситуации, однако все они плохи. Кремля.