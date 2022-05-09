"Победобесие" в Херсоне: по оккупированному городу прошел маршем "бессмертный полк" (видео)

Видео снимали прокремлевские пропагандисты

В понедельник, 9 мая, во временно оккупированном Херсоне российские военные устроили празднование честь 77-летия Дня Победы во Второй мировой войне. Оккупанты собрали небольшую кучу людей с красными флагами с надписью "Бессмертный полк". Происходящее на так называемом "параде" снимают для российских СМИ.

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В сети распространяется видео от кремлевских медиа-порталов о том, как в парке Славы в Херсоне небольшая группа людей с красными флагами впервые провела "бессмертный полк". Люди скандируют патриотические лозунги и поздравляют друг друга.

Так называемый парад ко Дню победы в оккупированном Херсоне

Следует отметить, что ранее первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что для проведения "торжеств" в городе в честь 9 мая оккупанты могут привезти массовку из Крыма. По его словам херсонцы в большинстве своем настроены были проигнорировать "радость под дулом автоматов" или же отпраздновать дома, или в семейном, дружеском кругу.

Как пишет издание "УП", в Херсонской и Запорожской областях "проходят праздничные мероприятия" в честь Дня Победы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее оккупированный Херсон посетил секретарь генерального совета "единственной россии" андрий турчак и в разговоре с журналистами пропагандистских СМИ заявил, что "россия пришла в регион навсегда".