Хороший знак для Украины: эксперты нашли интересное в последних ракетных обстрелах россии

Этот вид вооружения долго пилился на складах

Российские оккупанты впервые за 75 дней войны нанесли удар по городам Украины советскими ракетами Х-22. Эксперты увидели в этом намек на то, что ракетный потенциал у россиян иссякает, а восстановить его нет возможности.

Об этом в понедельник, 9 мая, сообщило издание Defense Express со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что россияне советскими ракетами воздушного базирования Х-22 атаковали объекты в городах Донецкой области, расположенные в прифронтовой зоне. Известно, что вражеская авиация выпустила около шести ракет, для применения которых необходимы бомбардировщики типа Ту-22МЗ.

В применении столь устаревших крылатых ракет эксперты увидели тот факт, что у российской армии иссякли запасы ракетных комплексов "Искандер" и "Калибр", а восстановить их запасы Кремль не может из-за санкций западных стран.

Отметим, что боевая часть ракеты Х-22, также называемая "Буря", может достигать одной тонны. Боеголовка этой ракеты вдвое мощнее, чем у "Калибров" и "Искандеров". По данным из открытых источников, ракеты "Буря" долгое время лежали у россиян на складах и не использовались, хотя и формально числились на вооружении российских вооруженных сил. Очевидно, что достать Х-22 со складов российские власти заставил кризис, вызванный санкциями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США начали поставлять в Украину тяжелую артиллерию в рамках нового пакета помощи в войне с российским агрессором. В общей сложности планируется поставка еще 5000 противотанковых ракет Javelin. Их производство в Штатах уже увеличили вдвое.