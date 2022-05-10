Бегут с тонущего корабля? В россии увольняются главы регионов

О причинах своего увольнения губернаторы говорят неохотно

В российской федерации во вторник, 10 мая, сразу пять губернаторов областей заявили о своем увольнении. Речь о представителях Томской, Кировской и Саратовской областей, а также главе Марий Эл. Между тем, губернатор Рязанской области отметил, что в следующих выборах он участвовать не будет.

Об этом сообщила российская служба BBC.

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Первым о своем увольнении заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, занимавший этот пост с 17 марта 2012 года. До этого он являлся сотрудником структур "Газпрома".

Следом за ним о сложении полномочий заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он пояснил, что уволился "в связи с приближением истечения срока полномочий" и намерен "продолжить работу на федеральном уровне".

Третьим об увольнении объявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, возглавлявший регион последние 10 лет – с весны 2012 года. Причин своего поступка он не объяснил, однако его пресс-служба сообщила, что на следующих выборах он не собирается выдвигать свою кандидатуру и планирует "сосредоточиться на другом направлении работы".

После этого глава Марий Эл Александр Евстифеев выступил с заявлением о том, что он хочет покинуть пост руководителя республики, который занимал с сентября 2017 года. О причинах такого решения он сказал: в связи с истечением срока действия полномочий (хотя истекают они в сентябре).

Между тем, губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что доработает до конца своего срока, но в следующих выборах участия принимать он не планирует.

Можно предположить, что такой шаг губернаторы сделали на фоне неудач российской армии в войне против Украины, усиления санкций против россии, ухудшающейся ситуации в российской экономике и подписания президентом США Джо Байденом ленд-лиза для Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, в понедельник, 9 мая, президент США Джо Байден подписал историческое решение о запуске программы ленд-лиз для Украины, которая значительно упростит поставки оружия и техники на нужды ВСУ. Эта новость произвела настоящий фурор в украинском сегменте сети, а пользователи начали публиковать многочисленные мемы по этой теме.