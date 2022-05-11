ФСБ "отстранили" от войны в Украине? Что узнали европейские расследователи

Не все так гладко в отношениях между провластным элитами в Москве

Федеральной службе безопасности россии, которая уже давно попала в немилость к путину, могли полностью перекрыть доступ к проведению или организации любых организаций насчет войны в Украине. К такому выводу пришли журналисты-расследователи Центра анализа европейской политики (CEPA) Ирина Бороган и Андрей Солдатов.

Подробнее свои наблюдения они изложили в материале, где исследовали связи между российскими спецслужбами и политиками.

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Согласно полученной журналистами информации, ФСБ больше не участвует в разведывательных операциях, а также любых других вопросах, что касаются планирования ведения войны с Украиной. Теперь ответственность за эту работу лежит на первом замглавы Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны рф Владимире Алексееве.

Владимир Алексеев

Отметим, что Алексеев является уроженцем Украины — он родился на Винничине в 1961 году. Его имя связывают также с громким скандалом насчет отравления семьи Скрипалей, которое произошло в 2018-м на территории Солсбери (Великобритания).

Одним из своих доказательств расследователи демонстрируют сюжет прокремлевского медиа "Царьград ТВ". В рамках этого материала были раскрыты имена офицеров, которые командуют "спецоперацией" в Украине. Алексеев был среди этих лиц — его назвали ответственным за разведданные.

В CEPA считают, что таким способом ФСБ хотели публично отстранить от власти. Прежде всего же это касается начальника Пятого директората Сергея Беседы. Настолько сильное недовольство кровавого диктатора объясняют абсолютным провалом разведки спецслужб, которые докладывали о совершенно иных настроениях среди украинцев.

Следует добавить, что среди коллег вышеупомянутый Владимир Алексеев, вероятно назначенный ответственным за войну в Украине, считается весьма жестоким и самоуверенным.

Солдатов и Бороган размышляют над тем, что такие изменения в дополнение к недолгому пребыванию Беседы за решеткой пытаются "просигнализировать" российской элите, мол путин еще контролирует ситуацию, поэтому "все идет по плану", в том числе война.

Напомним, что Федеральную службу безопасности рф уже давно называют вероятной противовесной власти Кремля силой. Иностранные журналисты даже объясняли, почему именно среди ФСБ могут найтись те, кто совершит убийство путина.

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