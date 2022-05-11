Мы хотим жить отдельно: в телефоне российского пленного нашли видео, как его в Чечне "посылают" домой

Российского солдата призвали ехать к себе домой, а не сидеть в Чечне

Российским оккупантам не рады не только на территории Украины, куда они пришли с войной. Им также не радуются в республиках, входящих в состав российской федерации, в частности в Чечне. Об этом свидетельствует видеозапись с телефона российского солдата Юрия Шалаева, попавшего в плен в Украине.

Кадры оказались в распоряжении издания "Украинская правда".

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Отмечается, что вражеский солдат был командиром мотострелкового взвода воинской части 71718 (с дислокацией в Чечне). Там он проходил службу и общался с пожилым чеченцем, который был явно не рад россиянину на территории республики.

Отмечается, что разговор между солдатом и чеченцем состоялся в городе Шали. Старший мужчина откровенно заявил русскому солдату, что Чечня хочет жить отдельно от России, а самим россиянам стоит своими городами заняться, а не к ним ездить.

Приводим текст разговора в полном объеме:

(с) Мы вам мешаем?

(ч) Конечно, сильно мешаете! Ибо вы русские. Менталитет другой у вас. Вы езжайте бабушек ваших кормите, ведь они от голода умирают. А вы приезжаете сюда и вам платят двойную зарплату. Перестань, поезжай маму накорми свою. Откуда ты?

(с) Из Мурманска.

(ч) Вот именно. В Мурманске… Я туда еду, а там завал. А вы сюда уезжаете. Оставьте нас в покое!

(с) Вас? Всё прекрасно в Республике.

(Ч) Ну конечно, потому что Кремль отлистывает деньги. Оставьте нас в покое. Ну хотим мы жить отдельно от России, так оставьте нас в покое. Мы всю жизнь отдельно жили.

Просмотреть фрагмент разговора можно с 6 минут видео:

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 мая телевизоры россиян сказали немного правды — в названиях телепрограмм появилась фраза "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власть лгут. Нет войне".