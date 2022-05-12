Укр

Логика Северной Кореи: экономист объяснил ядерные угрозы путина и указал на реальное место россии

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ядерное оружие Новость обновлена 12 мая 2022, 04:27
Ядерное оружие

россия не может конкурировать с экономическими гигантами, а потому пытается им угрожать

Экономика россии составляет всего лишь 2% мирового ВВП, что несравнимо меньше, чем США, Китая или ЕС. Потому ее руководство пытается шантажировать мир, чтобы что-то от него получить.

Об этом рассказал экономист, профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Он указал, что в настоящее время российский экспорт представляет собой поставки энергоносителей и оружия.

"Больше ничего они такого не делают. Что такое оружие? Это война, ужас", — сказал Городниченко.

Экономист добавил, что российский диктатор владимир путин мог прийти ко мнению, что на Украину надо нападать либо сейчас, либо никогда именно из-за того, что через 10-20 лет его страна перестанет из себя что-то представлять.

Даже сейчас, говорит Городниченко, россия имеет экономическую мощь в 2% мирового ВВП, в то время, как ЕС, Китай и США имеют в 10 раз больше.

"россия – карлик, она не может конкурировать с этими странами экономически", — сказал он.

Таким образом, добавил он, кремль может лишь запугивать мир ядерным оружием и что-то от него требовать.

"Это уже логика Северной Кореи", — подчеркнул экономист.

Как сообщалось ранее, Городниченко прогнозирует, что Украина может присоединиться к ЕС уже в течение следующих пяти лет, о чем еще три месяца назад невозможно было и подумать.

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#США #ЕС #Китай #Россия
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