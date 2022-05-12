Детские лагеря подготовки боевиков: постпред россии в ООН на весь мир озвучивает фейки кремля (видео)

В рф выдумывают все новые и новые сказки про украинцев

В четверг, 12 мая, на 78-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Представитель кремля в ООН заявил, что в Украине якобы есть "детские лагеря для создания боевиков".

Об этом заявил постоянный представитель рф при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Небензя на Совбезе ООН рассказал, что в Мариуполе действовал детский приют "Пилигрим", в котором детей возрастом от 7 до 18 лет якобы делали боевиками.

"В некоторых регионах Украины были образованы лагеря для детей с 7 до 18 лет. Одним из таких учреждений стал приют "Пилигрим" в Мариуполе, в котором из детей готовили будущих боевиков", — заявил Небензя.

Напомним, Небензя цинично обвинил украинские власти в клевете, после того, как в Буче всплыли зверства россиян. Представитель рф настаивал на том, что трагедия в Буче — это якобы украинская провокация.

Ранее сообщалось, что в четверг Совет ООН по правам человека начал расследование возможных нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права российскими войсками на освобожденных территориях Украины. К слову, не все страны поддержали данную резолюцию. Добавим, что россию выгнали из Совета ООН по правам человека.