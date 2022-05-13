россия поменяла точку зрения насчет Украины и ЕС: лавров попытался объясниться

рф выступает уже против не только вступления Украины в НАТО, но и в ЕС

россия имеет серьезные сомнения в "невинности" вступления Украины в Европейский Союз.

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Об этом глава министерства иностранных дел рф сергей лавров заявил в пятницу, 13 мая, во время пресс-конференции в Душанбе – пишут росСМИ.

"Это проблема отношений Киева с Европейским союзом. Но невинность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения ", — прокомментировал ситуацию российский чиновник.

По его словам, ЕС с конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного, воинственного игрока, начавшего заявлять о своих амбициях далеко за пределами евроконтинента.

Стоит напомнить, что накануне заместитель постпреда рф при ООН дмитрий полянский выступил с заявлением о том, что позиция россии относительно вероятного вступления Украины в Евросоюз изменилась и стала похожа на позиции по вступлению Киева в Североатлантический альянс.

Кроме того, он добавил, что ЕС является лидером по поставке вооружений Украине и что в этом смысле кремль не видит большой разницы между Европейским Союзом и НАТО.

полянский также отметил, что сейчас видит на данном этапе дипломатические варианты решения ситуации, которая сложилась вокруг войны в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина может получить статус страны-кандидата в Европейский Союз уже этим летом.