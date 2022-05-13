"Очень странная история": стало известно, почему путин сменил ответственного за ОРДЛО

Российский дипломат был склонен к переговорам, а не войне

Заместитель руководителя президентской администрации и негласный куратор террористических объединений "Л-ДНР" Дмитрий Козак сейчас находится "не у дел". Главная причина этого — личное отношение кровавого диктатора владимира путина, которое еще больше ухудшилось после начала полномасштабной войны между Украиной и рф.

Журналисты российской службы BBC исследовали, в чем же корень проблемы в коммуникации двух кремлевских политиков.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Много лет подряд Козак находился в ближнем кругу российского президента и выполнял важнейшие поручения на высоком уровне. Ему приписывается роль ключевого куратора вопросов по Украине, главный среди которых — реинтеграция оккупированных территорий Донбасса в рф. Важно было сделать это так, как хочет того Москва, а не Киев.

Однако за восемь лет Дмитрий Козак не слишком продвинулся в этом направлении. Именно поэтому после 24 февраля новым кремлевским "надзирателем" стал Сергей Кириенко, а Козак был отстранен и в целом исключен из повестки дня в Кремле.

Среди главных причин пожелавшие остаться неназванными кремлевские чиновники указывают недовольство путина, у которого лопнуло терпение. Похоже, лидер Кремля окончательно разочаровался в дипломатическом подходе к ситуации с Донбассом, поэтому решил объявить Украине войну.

путин и Козак раньше были в хороших отношениях

Козак же по-прежнему выступал за возможность продолжить переговоры с украинской стороной, склонить Киев к выполнению "Минска".

"Но "Папа" [прозвище путина в кругу российских политиков — ред.] к этому моменту находился уже в другой модальности. Действительно возникло что-то наподобие опалы. На Совбезе его (Козака) достаточно грубо обрывали", — цитируют журналисты свой источник.

Представители российской политики считают, что в целом ситуация с Козаком является "очень странной историей". Иначе, как "опалой", такое отношение владимира путина к одному из ранее ближайших подчиненных не называют.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Зачем Кремлю новая аннексия украинских территорий – и где он ошибается Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш специально для "Телеграфа":

Кроме "украинского направления", у Козака теперь забрали и вопросы, которые касались Приднестровья. Согласно утверждений людей, знакомых с внутренней кухней Кремля, сейчас "ПМР" заняты исключительно спецслужбы и представители силовых структур. Политики этой темой больше не занимаются.

На данный момент Козак остается у дел лишь формально. И в его ведомстве официально числится управления двумя вопросами — приграничное сотрудничество, а также межрегиональные и культурные связи с зарубежными государствами.

Дмитрий Козак и Сергей Кириенко

В целом состояние Дмитрия Козака сейчас можно назвать не иначе как "внутренней ссылкой". Очень многие официальные мероприятия обходятся без его участия.

"Дмитрий Николаевич просто ходит на работу. Так же было и у Суркова, когда его перестали приглашать на совещания и вообще куда-либо. Лишь одно управление там что-то вяло делает по Южной Осетии и Абхазии", — сообщают анонимные источники.

Отметим, что Козак — украинец по рождению, является уроженцем Кировоградщины. После окончания школы в селе Бандурово, пошел в армию, откуда попал в спецназ ГРУ. Учился в Ленинграде, получил юридическое образование. Вопросами Украины Дмитрий Козак ведал с 2014 года.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что "преемник" Козака Сергей Кириенко уже вовсю начал проводить свою политику относительно Донбасса. Так, политик даже был замечен в разгромленном Мариуполе, который готовили к 9 мая под его руководством.

Скорее всего именно с подачи Кириенко вскоре в ОРДЛО заявили о назначении "послов" в россию, которые собираются представлять непризнанные "республики" Донбасса.