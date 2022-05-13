"Очень странная история": стало известно, почему путин сменил ответственного за ОРДЛО
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Российский дипломат был склонен к переговорам, а не войне
Заместитель руководителя президентской администрации и негласный куратор террористических объединений "Л-ДНР" Дмитрий Козак сейчас находится "не у дел". Главная причина этого — личное отношение кровавого диктатора владимира путина, которое еще больше ухудшилось после начала полномасштабной войны между Украиной и рф.
Журналисты российской службы BBC исследовали, в чем же корень проблемы в коммуникации двух кремлевских политиков.
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Много лет подряд Козак находился в ближнем кругу российского президента и выполнял важнейшие поручения на высоком уровне. Ему приписывается роль ключевого куратора вопросов по Украине, главный среди которых — реинтеграция оккупированных территорий Донбасса в рф. Важно было сделать это так, как хочет того Москва, а не Киев.
Однако за восемь лет Дмитрий Козак не слишком продвинулся в этом направлении. Именно поэтому после 24 февраля новым кремлевским "надзирателем" стал Сергей Кириенко, а Козак был отстранен и в целом исключен из повестки дня в Кремле.
Среди главных причин пожелавшие остаться неназванными кремлевские чиновники указывают недовольство путина, у которого лопнуло терпение. Похоже, лидер Кремля окончательно разочаровался в дипломатическом подходе к ситуации с Донбассом, поэтому решил объявить Украине войну.
Козак же по-прежнему выступал за возможность продолжить переговоры с украинской стороной, склонить Киев к выполнению "Минска".
"Но "Папа" [прозвище путина в кругу российских политиков — ред.] к этому моменту находился уже в другой модальности. Действительно возникло что-то наподобие опалы. На Совбезе его (Козака) достаточно грубо обрывали", — цитируют журналисты свой источник.
Представители российской политики считают, что в целом ситуация с Козаком является "очень странной историей". Иначе, как "опалой", такое отношение владимира путина к одному из ранее ближайших подчиненных не называют.
Кроме "украинского направления", у Козака теперь забрали и вопросы, которые касались Приднестровья. Согласно утверждений людей, знакомых с внутренней кухней Кремля, сейчас "ПМР" заняты исключительно спецслужбы и представители силовых структур. Политики этой темой больше не занимаются.
На данный момент Козак остается у дел лишь формально. И в его ведомстве официально числится управления двумя вопросами — приграничное сотрудничество, а также межрегиональные и культурные связи с зарубежными государствами.
В целом состояние Дмитрия Козака сейчас можно назвать не иначе как "внутренней ссылкой". Очень многие официальные мероприятия обходятся без его участия.
"Дмитрий Николаевич просто ходит на работу. Так же было и у Суркова, когда его перестали приглашать на совещания и вообще куда-либо. Лишь одно управление там что-то вяло делает по Южной Осетии и Абхазии", — сообщают анонимные источники.
Отметим, что Козак — украинец по рождению, является уроженцем Кировоградщины. После окончания школы в селе Бандурово, пошел в армию, откуда попал в спецназ ГРУ. Учился в Ленинграде, получил юридическое образование. Вопросами Украины Дмитрий Козак ведал с 2014 года.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что "преемник" Козака Сергей Кириенко уже вовсю начал проводить свою политику относительно Донбасса. Так, политик даже был замечен в разгромленном Мариуполе, который готовили к 9 мая под его руководством.
Скорее всего именно с подачи Кириенко вскоре в ОРДЛО заявили о назначении "послов" в россию, которые собираются представлять непризнанные "республики" Донбасса.