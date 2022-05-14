Взрывы и "огненные шары" в небе: неспокойная ночь в российском Белгороде (видео)

В пограничной с Украиной российской области опять неспокойно

Российский Белгород и область, как и несколько дней назад, слышат "хлопки" и наблюдают взрывы в небе.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, которые также публикуют видео очевидцев.

В частности, звуки взрывов слышны в самом Белгороде, а также в н.п. Строитель, расположенном севернее от областного центра.

Белгород и Строитель на карте

В частности, жители Строителя публикуют видео, на которых отчетливо слышны то ли громкие "хлопки", то ли взрывы, после чего в небе были видны "огненные шары"

Строитель

Строитель

В Белгороде же взрывы были достаточной силы, чтобы в припаркованных автомобилях срабатывали сигнализации:

Белгород хлопки-взрывы

Белгород хлопки-взрывы

Белгород хлопки-взрывы

Белгород хлопки-взрывы

Некоторые предполагают, что это работает российская противовоздушная оборона и авиация, так как на видео отчетливо слышны звуки летящих самолетов.

Касательно хлопков-взрывов, то некоторые высказывают предположение, что это звуки перехода самолетов на сверхзвуковую скорость (при пересечении границы звука как раз раздается хлопок).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что повреждений и разрушений в результате взрывов нет.

"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром", — написал Гладков.

Он также опроверг авиаудары со стороны Украины и, по его славам, это как раз российская авиация могла совершать удары по Украине: "выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции. Безопасности жителей области ничего не угрожало".

Как сообщалось, уже несколько недель в пограничной с Украиной Белгородской области россии жителей тревожат "хлопки" в небе, — над городом уже не единожды замечали вертолеты, работу ПВО, взрывы, раз даже повредили железную дорогу.