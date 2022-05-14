Взрывы и "огненные шары" в небе: неспокойная ночь в российском Белгороде (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 156
В пограничной с Украиной российской области опять неспокойно
Российский Белгород и область, как и несколько дней назад, слышат "хлопки" и наблюдают взрывы в небе.
Об этом пишут местные телеграм-каналы, которые также публикуют видео очевидцев.
В частности, звуки взрывов слышны в самом Белгороде, а также в н.п. Строитель, расположенном севернее от областного центра.
В частности, жители Строителя публикуют видео, на которых отчетливо слышны то ли громкие "хлопки", то ли взрывы, после чего в небе были видны "огненные шары"
В Белгороде же взрывы были достаточной силы, чтобы в припаркованных автомобилях срабатывали сигнализации:
Некоторые предполагают, что это работает российская противовоздушная оборона и авиация, так как на видео отчетливо слышны звуки летящих самолетов.
Касательно хлопков-взрывов, то некоторые высказывают предположение, что это звуки перехода самолетов на сверхзвуковую скорость (при пересечении границы звука как раз раздается хлопок).
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что повреждений и разрушений в результате взрывов нет.
"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром", — написал Гладков.
Он также опроверг авиаудары со стороны Украины и, по его славам, это как раз российская авиация могла совершать удары по Украине: "выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции. Безопасности жителей области ничего не угрожало".
Как сообщалось, уже несколько недель в пограничной с Украиной Белгородской области россии жителей тревожат "хлопки" в небе, — над городом уже не единожды замечали вертолеты, работу ПВО, взрывы, раз даже повредили железную дорогу.