Все прежние "украинские" планы Кремля летят в мусорную корзину – и приходится вести переговоры

Политолог Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" рассказал о своих убеждениях в том, что Москва все же ищет выход из конфликта с Украиной

В пятницу, 13 мая, министр обороны США Ллойд Остин поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Беседа на уровне министров обороны США и рф впервые после начала широкомасштабной российской агрессии против Украины говорит о принципиальной смене позиций переговорщиков.

Шапкозакидательские настроения в рф прошли. Уже никто не говорит о взятии Киева за несколько дней, об успешной спецоперации или выходе на границы Донецкой и Луганской областей к 9 мая. Пришло время реализма.

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В Москве осознали, что быстро победить Украину не получилось. После масштабной военной поддержки нашей страны со стороны США и Великобритании, а также союзников в Европе, Кремль вынужден признать, что и задавить количеством оружия и техники нас уже не получится. Все прежние "украинские" планы летят в мусорную корзину – и приходится вести переговоры.

Очевидно, что Москва пообещает Вашингтону всё что угодно, за прекращение помощи Украине. Как понятно и то, что США на такую уступку не пойдут. В первую очередь потому, что их устраивает динамика процесса успешного украинского сопротивления, которое переходит уже в контрнаступление. К тому же, бросить сейчас Украину – это потерять лицо (и в мире, и перед своими избирателями).

Так что Москва вынуждена обсуждать не прекращение поставок западных вооружений в Украину, а свой выход из конфликта с минимальными потерями.