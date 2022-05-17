Кремлевская пропагандистка не нашла, что ответить по сути

На российском телевидении редко можно услышать правду, но иногда здравый смысл все же пробивается сквозь завесу пропаганды, — так, в эфире у знаменитой российской пропагандистски Ольги Скабеевой военный эксперт рассказал о проблемах россии на войне в Украине.

В ответ ведущая не смогла ему ничего по сути возразить.

Военный обозреватель, полковник Михаил Ходаренок рассказал в эфире, что вскоре Украина получит западное оружие благодаря ленд-лизу, и тогда против россиян могут выступить сразу миллион украинцев.

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"Ситуация выглядит таким образом, что Вооруженные силы Украины могут поставить под ружье 1 миллион человек. Весь вопрос состоит в современном вооружении. Учитывая, что вот-вот заработает ленд-лиз (а сопротивление единственного сенатора будет достаточно быстро преодолено), в полной мере заработает европейская помощь, так что вот миллион украинских солдат, — это надо воспринимать как реальность ближайшего времени и учитывать в расчетах, что ситуация для нас будет откровенно ухудшаться", — сказал он.

Скабеева возразила, что численность профессиональной армии от этого не изменится, и качество новобранцев будет "так себе".

"Уровень профессионализма любой армии определяется не комплектованием по контракту, а уровнем выучки личного состава и его моральным настроем, готовности проливать кровь за свою Родину, и призывная армия может быть высокопрофессиональной. А желание защищать свою Родину, сражаться до последнего, оно там существует. В конечном итоге победа на поле боя определяется высоким моральным состоянием личного состава, который проливает кровь за те идеи, за которые он сражается", — ответил ей Ходаренок.

Он также прокомментировал коалицию десятков стран против агрессии россии: "Самый главный недостаток нашего положения в том, что мы в полном геополитическом одиночестве и, как бы нам этого не хотелось признавать, против нас весь мир. И из этой ситуации нам надо выходить".

Никаких весомых аргументов против его слов у пропагандистки не нашлось, и она ответила в своем "коронном стиле".

"Вы же понимаете, что нам не оставили выхода? — спросила Скабеева и добавила: — На кону наше существование, сдаться не представляется возможным. Найти общий язык с теми, кто выступает за наше исчезновение, — не представляется возможным. Придется идти до конца".

Стоит заметить, что такое резкое изменение тезисов и что военному эксперту дали такое сказать в эфире одного из главных пропагандистских каналов россии, — может быть признаком того, что россиян постепенно готовят к принятию провала рф в Украине.

"Это только начало для орков. Скоро сами предложат пойти на мировую на наших условиях", "Начинают догонять, что все попахивает …", "Кажется дождь начинается", "Через 3 месяца будет пиз**ть: Почему мы не удержали Донецк и удержим ли Луганск", "Да уж… печальная картина. Голос разума в параллельной реальности тут же затыкается противным голосом скабеевой", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее на российском телевидении высказывались о ядерном ударе по Украине.