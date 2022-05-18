В россии предложили поменять государственный флаг: идею встретили насмешками

Россиянам предлагают вернуться в Советский Союз

В россии предлагают заменить бело-сине-красный флаг, который является государственным, на традиционное красное полотнище с изображением серпа и молота. Как известно, таким знамя было во времена Советского Союза, когда под фактическим контролем россии было еще 15 республик.

Об идеи, выдвинутой т.н. "депутатом госдумы от Крыма" Михаилом Шереметом, сообщают росСМИ.

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По мнению российского чиновника, сейчас флаг СССР, который кремлевская пропаганда привыкла называть "знаменем Победы", является запрещенным во многих странах. И якобы именно поэтому его стоит возродить в статусе государственного — чтобы "напомнить миру о величии российского народа".

Также Шеремет заявил, что сейчас российская армия "противостоит нецонацистам", которые якобы возродились на территории Украины, а также "умело скрывали свое лицо долгие годы на Западе".

"Я думаю, что настало время признать знамя Победы нашим государственным флагом", — отметил Михаил Шеремет, подчеркнув, что "триколором" все же тоже гордится.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Кремль пытается найти жалкую замену СССР 2.0 Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар", с глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий специально для "Телеграфа":

Отметим, что большинство пользователей сети отреагировали на это предложение весьма иронично. Некоторые спрашивают, неужели в россии больше не осталось других проблем, другие — предлагают вариант флага с Z-символикой (по примеру знамен нацистской Германии).

Добавим, что некоторые говорят, что флаг россия обязательно сменит, но уже после войны. Тогда знамя хотят видеть в бело-голубо-белом цвете, что будет символизировать чистоту страны и возможность "отмыться от крови", в которой рф искупал путин.

БГБ-флаг сейчас активно используется россиянами, протестующими против войны в соцсетях, а также на антивоенных митингах в других странах мира. Под ним, к слову, воюет и легион "Свобода россии", который входит в состав ВСУ, но состоит из перешедших на нашу сторону россиян.

Тем временем в россии уже предлагают национализировать заводы вышедших из страны иностранных производителей авто, чтобы на их базе производить отечественные "Москвичи". В сети уже пытаются предугадать, что именно из СССР путин попробует вернуть в жизнь следующим.

В любом случае кровавый диктатор рф будет пытаться восстановить Советский Союз. Вероятно, это является его идеей-фикс на время, оставшееся его правлению.