Украинец собирается снять сериал о путине: обещает новый "Карточный домик"

В основу ленты ляжет книга Михаила Зыгаря "Вся кремлевская рать"

В Америке планируются съемки нового сериалом, который расскажет историю становления кровавого российского диктатора владимира путина. Окончательным толчком к созданию такого продукта украинского продюсера Александра Роднянского сподвигло полномасштабное вторжение россии.

Новость сообщает Variety, передает "Телеграф".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Сериал опишет восхождение бывшего офицера КГБ на "президентский трон" в россии. Сам Роднянский описывает будущую историю как "настоящую и ужасающую историю" человека, который "изменил мир, получив возможность это сделать".

Большое внимание также планируют уделить именно теме российско-украинской войны, которая только обрела масштабы после 24 февраля 2022 года.

"В ситуации, когда судьба Европы и Нового мирового порядка решается в режиме реального времени на поле боя за Украину, войну, потрясшую основы современного общества, развязал один человек — путин", — заявил Александр Роднянский.

Известно, что в основу сериала ляжет книга репортера Михаила Зыгаря "Вся кремлевская рать". Это издание создавалось благодаря нескольким интервью, которое дали люди, входящие в ближайшее окружения владимира путина.

Также сериал расскажет, почему путин внезапно может чувствовать себя обманутым и брошенным Западом, а также какую роль в этом сыграли революции на территории Украины и Грузии. Вполне вероятно, что история будет называться одноименно с книгой — однако этот вопрос еще не уточнен.

Следует отметить, что Роднянский, хоть и трудился долгое время в россии, сразу после 24 февраля выступил с заявлением о закрытии всех проектов в стране-агрессоре. Он до сих пор имеет украинское гражданство, а в личных соцсетях сейчас рассказывает об ужасах, которые на его Родину принесла армия рф. Его творчество, к слову, было запрещено в россии после высказывания продюсером своей позиции.

Добавим, что съемки сериала о путине разворачиваются в США одновременно с тем, как в рф кинотеатры вынуждены показывать нелицензионные фильмы, скачанные с помощью торрента.