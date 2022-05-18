"Отправили к кобзону": в Украине ликвидировали одного из лучших снайперов рф

ВСУ продолжают уничтожать кровавых захватчиков, пришедших с оружием на украинские земли

Украинским военнослужащим, которые на протяжении 84-х дней неустанно стоят на обороне Родины из-за военной агрессии россии, удалось ликвидировать лучшего снайпера из Сибири.

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Как сообщают росСМИ, командир отделения стрелковой роты снайперов, младший сержант Сергей Царьков погиб во время проведения так называемой "спецоперации" в Украине. Похоронили оккупанта 10 апреля, посмертно наградив орденом "За мужество".

В россии уроженца города Борзя Забайкальского края рф называют "лучшим снайпером своей бригады".

Похорон российского снайпера

В Украине уже успели прокомментировать ликвидацию еще одного российского бойца. В частности, советник главы МВД в своем Телеграмм-канале написал, что, по данным росСМИ, погибший российский военнослужащий был постоянным участником и призером международных армейских игр и лучшим снайпером своей бригады, подчеркнув, что ключевым в этой характеристике является слово "был".

"Пишут, что он был постоянным участником и призером международных армейских игр в конкурсе "Снайперский рубеж", а также лучшим снайпером своей бригады. Ключевое слово "был". Сколько же лишенных жизней на счету этого подонка, перед тем, как меткие украинские военные отправили его на галерку к кобзону?", — говорится в тексте публикации Геращенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские захватчики не оставляют попыток стереть с лица земли украинские города и села, а также предпринимают систематические попытки прорвать границу в Украину в районе Сумской области. Однако бойцы ВСУ дают оккупантам мощный отпор, из-за чего последние снова вынуждены отступать ни с чем.