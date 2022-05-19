Дочь Путина завела отношения с Зеленским, но не Владимиром

У пары может быть маленький ребенок, который приходится российскому диктатору внуком

У предполагаемой дочери лидера Кремля владимира путина Катерины Тихоновой могут быть отношения с однофамильцем украинского президента — балетмейстером Игорем Зеленским. Вероятней всего, пара живет вместе минимум с 2017 года и даже имеет общую дочь.

Более подробно об этом рассказали журналисты изданий "Важные истории" и Der Spiegel.

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Игорь Зеленский является художественным руководителем в Баварском государственном балете.

Игорь Зеленский

Вероятно, свести балетного танцовщика с дочерью российского президента могла любовь к танцам, ведь Тихонова ранее занималась акробатическим рок-н-роллом.

Катерина Тихонова

Журналисты пишут, что последние несколько лет Катерине Тихоновой приходилось жить сразу на две страны, разрываясь между рф и Германией. В доказательство своей теории (и того, что ее избранником действительно является Зеленским) расследователи приводят четыре основных доказательства.

В распоряжении изданий есть список пассажиров рейса в аэропорт "Внуково" от 9 декабря 2019 года. Тогда из Мюнхена в россию прилетели Катерина Тихонова с двухгодовалой дочерью, Игорь Зеленский, а также трое сотрудников Службы безопасности российского президента (дальше СБП). Помимо этого пару якобы сопровождали пара нянечек и учительница фортепиано. Источник получен журналистами от одного из работников аэропорта. Имеются также данные о постоянных перелетах самой Тихоновой. Только за последние два года она побывала все в том же Мюнхене около 50 раз. К журналистам также попали от анонимного источника данные е-почты одного из сотрудников СБП Алексея Скрипчака. Считается, что он был длительное время личным охранников Катерины Тихоновой. В документах, которые принадлежат Скрипчаку, можно найти копии паспортов Тихоновой, Зеленского, а также девочки, родившейся в 2017 году. К слову, ее отчество — Игоревна. Работники Баварского балета не сильно распространяются, но считают, что Зеленский действительно может быть зятем путина.

Вместо справки. 52-летний Игорь Зеленский считается одним из самых известных танцоров балета. Родился в россии, длительное время выступал на сцене Мариинского театра, что в Санкт-Петербурге. Позже попал в состав New York City Ballet, некоторое время выступал и в Королевском балете Великобритании, Большом театре, а также в Ла-Скала.

Игорю Зеленскому уже 52 года

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в целом известно о родственниках путина и насколько большой может быть его семья. Считается, что он может быть отцом минимум четырех детей от двух разных женщин.

Также мы писали о том, каких взглядов насчет войны в Украине придерживается вторая предполагаемая дочь кровавого диктатора Мария Воронцова.