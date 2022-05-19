"Надо внука Владимира!": сеть смеется над Зеленским-зятем путина

Люди вовсю потешаются над забавным совпадением фамилий

Любовные отношения, которые вероятно сложились между танцором балета Игорем Зеленским и предполагаемой дочерью путина Катериной Тихоновой, стали одной из топовых тем в интернете. Люди уже строят планы о том, как об этом должны сообщить российскому диктатору, а также предлагают свои варианты имен для будущего внука путина.

"Телеграф" решил собрать самые интересные и необычные реакции пользователей сети.

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Поговорить о путине, получившим в зятья однофамильца нынешнего президента Украины, захотелось многим. Даже россиянам — как, к примеру, журналисту Ивану Яковине.

"Вот уж и правда — реальность опережает мечту! Если бы такую историю кто-то написал бы какой-то драматург, редактор бы ему сказал: "Чувак, ну перебарщиваешь уже. Это лишнее", — отметил он в своем Facebook, комментируя новость о паре Тихоновой.

Не обошел стороной тему и мариупольский медик Максим Логвин. По его словам, ситуация выглядит весьма неприятно для путина — с учетом того, что он любит говорить о "национальных предателях". Таким образом Логвин прокомментировал то, что Катерина Тихонова постоянно живет на две страны, одна из которых Германия.

Читайте также: Категория Новости России Дочь Путина завела отношения с Зеленским, но не Владимиром У пары может быть маленький ребенок, который приходится российскому диктатору внуком

Также пару и их кровавого родственника обсудили и многие другие пользователи интернета. И их комментарии — один ценнее и смешнее другого.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что вообще известно о дочерях путина, которые в какой-то момент попросту исчезли из медиа-пространства. Следует добавить, что в целом считается, будто бы у российского президента не менее четырех отпрысков от двух разных женщин.