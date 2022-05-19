Суд над солдатом рф: оккупант рассказал, зачем убил мирного украинца

Солдату приказал стрелять прапорщик, не являвшийся его непосредственным командиром

В Киеве в четверг, 19 мая, продолжился суд над 21-летним российским военным Вадимом Шишимарином, который 28 февраля в Сумской области застрелил мирного украинца. Солдат признался, что получил приказ стрелять от прапорщика и еще одного человека, с которым они вместе бежали на автомобиле.

Об этом шла речь во время заседания Соломенского суда, которое транслировало "Суспільне".

Надежный источник новостей – подпишись на наш Telegram

По словам подозреваемого, сначала мирного жителя на Сумщине увидели прапорщик и еще один человек, который был с ними в машине. Мужчина в момент, когда его увидели россияне, шел по улице своего села и говорил по телефону. Шишимарин утверждает, что получил приказ от прапорщика стрелять, после чего второй неизвестный мужчина начал на него кричать, чтобы солдат стрелял быстрее.

Россиянин утверждает, что он выстрелил короткой очередью в сторону мужчины, а тела он не видел. После этого неизвестный мужчина начал утешать солдата, мол, прежде всего, надо спасать себя. Следует отметить, что ни прапорщик, ни неизвестный мужчина не были непосредственными командирами солдата.

"Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", — сказал Шишимарин в суде.

Стоит отметить, что на заседании россиянин покаялся и заявил, что его поступок неприемлем, и он готов нести за него ответственность.

"Я считаю это неприемлемым и уголовным. Самая высокая мера наказания. Своей вины я не отрицаю", — заявил Шишимарин.

Справка: Вадим Шишимарин — 21-летний солдат четвертой танковой Кантемировской дивизии Московской области. Россиянин обвиняется в убийстве 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области. В материалах дела отмечается, что 28 февраля (на 4-й день российского вторжения в Украину) колонну, в которой находился Шишимарин, разбили ВСУ, после чего солдат еще с четырьмя оккупантами убегал мирными селами. Солдаты обстреляли частный автомобиль из автоматов, угнали его, а во время бегства их заметил мирный украинец. В этот момент Шишимарин получил приказ убить гражданского, и солдат выстрелил украинцу в голову из автомата Калашникова. За совершенное российскому оккупанту грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

Ранее "Телеграф" сообщал, угрожает ли путину суд за кровавую войну в Украине.