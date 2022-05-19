В россии официально открестились от символов "Z" и "V": подробности

Символы войны являются "неофициальными"

Символы Z и V, которые хотят запретить в Украине на законодательном уровне после полномасштабного вторжения рф, "не являются официальными и не несут специальной нагрузки".

Об этом сообщило министерство обороны рф на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина, передает "Медуза".

При этом в рф заявили, что данные символы "узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими, гражданами россии и многими другими".

"Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки", — отметили в минобороны рф.

"Надеюсь, кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов. Не возражаю против использования ответа МО РФ в любых судебных делах", — написал Ступин в своем telegram-канале, прикрепив фото документа.

В минобороны рф ответили на депутатский запрос про символы Z и V

Добавим, что в россии буквы Z и V стали символом поддержки "спецоперации" в Украине. Данная символика использовалась на митинге президента рф владимира путина в марте.

Также 9 мая в некоторых городах рф, в частности Екатеринбурге, на военной технике на параде была эта символика.

Парад победы в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что символы V и Z были запрещены в Молдове.

Напомним, путинский гимнаст был дисквалифицирован на год из-за того, что вышел на подиум с буквой Z на форме.