В россии официально открестились от символов "Z" и "V": подробности
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Символы войны являются "неофициальными"
Символы Z и V, которые хотят запретить в Украине на законодательном уровне после полномасштабного вторжения рф, "не являются официальными и не несут специальной нагрузки".
Об этом сообщило министерство обороны рф на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина, передает "Медуза".
При этом в рф заявили, что данные символы "узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими, гражданами россии и многими другими".
"Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки", — отметили в минобороны рф.
"Надеюсь, кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов. Не возражаю против использования ответа МО РФ в любых судебных делах", — написал Ступин в своем telegram-канале, прикрепив фото документа.
Добавим, что в россии буквы Z и V стали символом поддержки "спецоперации" в Украине. Данная символика использовалась на митинге президента рф владимира путина в марте.
Также 9 мая в некоторых городах рф, в частности Екатеринбурге, на военной технике на параде была эта символика.
Ранее сообщалось, что символы V и Z были запрещены в Молдове.
Напомним, путинский гимнаст был дисквалифицирован на год из-за того, что вышел на подиум с буквой Z на форме.