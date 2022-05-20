Известный украинец после оккупации описал солдат рф: "Ели полуфабрикаты сырыми, не понимали, что такое погреб"

Россияне показали себя на Киевщине как настоящая орда – немытые, дикие, бедные

Российские оккупанты, пришедшие в Украину с войной, показали себя как настоящая орда. Большинство из них не могло себя идентифицировать и не понимало, как украинцы могут так богато жить.

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал соавтор Конституции Украины и дипломат Роман Бессмертный, почти месяц проживший в оккупации в селе Мотыжин (Киевская область) и общавшийся с российскими военными.

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По словам дипломата, первое, что бросается в глаза при общении с оккупантами, они не осознают, кем они являются. Другими словами, у них совсем отсутствует самоидентификация.

"Среди тех почти 20 человек, с которыми мне приходилось сталкиваться, был только один, кто мне четко сказал: "Я азербайджанец". Остальные были в постоянном ступоре. Было хорошо видно, что там и татары, и башкиры, и мордва, марийцы, буряты... Но они почему-то называли себя "русские". Когда я задавал им вопросы, а откуда вы, [отвечали, что] из Казани. Я говорю: "Так ты татарин!" Говорит: "Ну, у меня там мама...", – рассказал Бессмертный о своем опыте общения с оккупантами.

Бессмертный отметил, что общее впечатление от российской армии – это орда. Именно это слово лучше описывает характеристики лиц, пришедших в Украину с войной.

Дипломат также отметил тот факт, что россияне совсем не понимали, что такое погреб. За месяц, что они были в Мотыжине, они ни разу туда не спустились. Бессмертный предполагает, что оккупанты даже не осознавали, что там есть все – от консервации до овощей, фруктов – чем можно без проблем питаться длительное время.

"Зато [они] обворовывали магазины, дома и ели эти полуфабрикаты. Я никогда в жизни не видел, чтобы наши ели эти полуфабрикаты, не готовя их. Я уже не говорю о вещах гигиены. Они только появлялись у ворот, тошнило и хотелось бежать. Очень много вещей, которые четко дают понять: это люди, которые для меня идентифицируются как орда. Это невольники", — подчеркнул Роман Бессмертный.

Он также рассказал, как оккупанты сделали вывод о "богатой жизни украинцев", когда попали в коттеджный городок в Мотыжине. Для них это оказалось какой-то недостижимой вещью.

Напомним, что портрет российского оккупанта составлял также представитель Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук. По его мнению, это голытьба из глубинки, для которой 100 долларов — самый большой подарок.