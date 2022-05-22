Зять путина Зеленский сбежал: что узнали журналисты

Танцору пришлось оставить пост худрука в Баварском государственном балете

Предполагаемый сожитель младшей дочери путина Катерины Тихоновой Игорь Зеленский был вынужден уехать из почти ставшей ему родной Германии. Перед этим танцору пришлось уволиться с занимаемой должности художественного руководителя в Баварском государственном балете.

Такую информацию сообщает немецкое издание Bild, передает "Телеграф".

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По информации источника из все того же балета, Зеленский оправдал свое увольнение некими "личными, семейными делами". Никакой конкретики среди его коллег не распространялось. При этом официальные представители художественного заведения отмечают — на Игоря Зеленского не проводилось никакого внутреннего давления, поэтому его уход был исключительно добровольным.

Зять путина Игорь Зеленский

С таким заявлением пресс-службе Баварского балета пришлось выступить после слухов о том, что предполагаемый зять путина был вынужден уволиться из-за своих связей с российским президентом.

Стоит отметить, что Зеленский уволился перед тем, как Катерину Тихонову вместе с сестрой внесли в санкционные списки Европейского Союза. Также экономические ограничения коснулись дочерей путина и со стороны США.

Стоит добавить, что, по информации российского издания "Медуза", избранник путинской дочери планировал уйти на покой в Германии еще раньше, однако продолжать жить в Мюнхене. Основную же творческую деятельность он должен был сосредоточить в россии.

Куда именно выехал Игорь Зеленский и находится ли он вместе с Катериной Тихоновой, пока журналистам выяснить не удалось.

Катерина Тихонова

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как сеть отреагировала на забавное совпадение фамилий зятя путина и украинского президента. Спойлер — многие предлагают паре завести сына и назвать его в честь деда, чтобы вышло полное имя лидера Украины.