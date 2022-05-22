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Российский офицер рассказал CNN о войне: "Я закрывал лицо, было стыдно перед украинцами"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Многих солдат лишили мобильных телефонов, чтобы те не получали новостей Новость обновлена 22 мая 2022, 13:56
Многих солдат лишили мобильных телефонов, чтобы те не получали новостей

Военнослужащий говорит, что многие не понимали, зачем идет эта война

Несколько недель сна на ящиках с гранатами, поездки с прижатым в груди пистолетом мимо плачущих мирных украинцев и общая неизвестность…Так прошли несколько недель войны в Украине для одного из младших российских офицеров. По итогу он пришел к своему начальнику и подал, как многие его коллеги, рапорт об увольнении.

Историю своего участия в боевых действиях против украинского народа боец рассказал журналистам CNN.

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Свое имя, как и лицо, офицер предпочитает оставить в тайне — чтобы избежать преследований, в первую очередь, со стороны российских властей. Также ему стыдно за участие в войне перед украинцами.

По словам мужчины, до 24 февраля он пребывал у восточных границ Украины, участвуя в специальных учениях. Никакой лишней тревоги у него не возникало, даже тогда, когда 22 числа у них массово изъяли мобильные телефоны. Средства связи остались на месте дислокации — в городе Краснодар. Тогда же им приказали "разукрасить" свои машины — сначала белыми полосами, затем приказ смыть и написать специальные символы.

"Порядок изменился, нарисуй букву Z , как в Зорро", — вспоминает российский офицер.

Затем подразделение, в котором россиянин служил, перебросили в Крым. По его словам, он даже не думал, что вторжение в Украину состоится. Не знал он и о начале полномасштабной войны 24 февраля — приказ ехать в чужую страну поступил военным только через два дня, которые те провели без мобильных телефонов

"Нас не забивали какой-то "украинско-нацистской" риторикой. Многие не понимали, для чего это все и что мы здесь делаем, — говорит он. — Некоторые ребята отказались наотрез. Написали рапорт и ушли. Я не знаю, что с ними случилось. Я остался. Не знаю почему".

Пересечение границы состоялось в длинной колоне, и все, что изначально "встречало" оккупантов — разбросанные ящики с российскими сухпайками и уничтоженная техника.

"Я сидел в КАМАЗе, крепко прижимая к себе пистолет. У меня был с собой пистолет и две гранаты", — рассказывает он.

Также мужчина вспомнил одно из сел по пути к месту расположения. Оттуда выскочил мужчина с кнутом, которым хлестал машины, одновременно сыпля проклятиями.

"Он чуть не забрался в кабину, где мы находились. Глаза у него были слезящиеся от слез. На меня это произвело сильное впечатление", — делится воспоминаниями офицер. — Вообще, когда мы увидели местных жителей, мы напряглись. Некоторые из них прятали оружие под одеждой, а подойдя ближе, стреляли".

По словам военного, их постоянно атаковали также и украинские военнослужащие. Порой существование сводилось к состоянию "надо пережить еще один день".

Немного "поживее" сослуживцы стали после того, как стало известно, что власть рф обещает увеличить военным выплаты. Однако после того, как удалось раздобыть радио и услышать, что в россии начались проблемы с продовольствием из-за санкций, боец задумался снова.

"Я узнал, что в россии закрываются магазины и рушится экономика. Я чувствовал себя виноватым из-за этого. Но я чувствовал себя еще более виноватым, потому что мы приехали в Украину", — говорит он.

Именно после этого он и пошел к командиру, где написал рапорт об увольнении. Его отставку не хотели принимать, но он настоял несмотря на запугивания насчет уголовной ответственности.

Сейчас он находится вместе с семьей и с ужасом наблюдает за новостями с Украины.

"Что будет дальше — я не знаю", — признает военный. — Но я рад, что вернулся домой".

К слову, деморализованные российские военные весьма часто отказываются выполнять приказы и требуют отправить их домой. Почему их вопреки запугиваниям не сажают в тюрьму, "Телеграфу" объяснял юрист Максим Гребенюк.

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#Украина #Россия #Война #Военный #Армия РФ