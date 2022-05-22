Из-за санкций "Аэрофлоту" придется разбирать самолеты на части — Bloomberg

Российский авиаперевозчик совсем скоро может стать внутренним

Российскому "Аэрофлоту" из-за дефицита запчастей, вызванного санкциями Запада, скоро придется начать разбирать свои самолеты. Эксперты говорят, что такая ситуация возникнет уже через три месяца.

Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает Bloomberg.

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Эксперты IBA отмечают, что Россия через несколько месяцев не сможет заменить продукцию Boeing и Airbus, поэтому придется часть самолетов пустить на запчасти.

На фоне введенных санкций "Аэрофлот" уже значительно сократил зарубежную маршрутную сеть – если по состоянию на 24 февраля российский перевозчик выполнял рейсы в 56 стран, то в мае их было всего 13. При этом пассажиропоток даже на эти рейсы снизился.

"В ближайшем будущем "Аэрофлот" будет в основном авиакомпанией, работающей на внутреннем рынке", — считает эксперт по безопасности полетов из Школы менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте Арнольд Барнетт.

Напомним, после раскрытия правды о резне, устроенной российскими оккупантами в Буче и других городах Киевщины, в США заявили о подготовке новых санкций против России. Этот пакет ограничил лизинг самолетов, авиатоплива, а также импорта и экспорта изделий из стали и предметов роскоши.

Экономический эксперт Александр Охрименко объяснил "Телеграфу", что будут означать России новые санкции по лизингу самолетов.