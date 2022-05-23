У путина отреагировали на пожизненный приговор оккупанту в Украине

В россии уверяют, что жизнь их граждан якобы имеет для правительства первоочередное значение

кремль взволнован ситуацией насчет вынесения судебного приговора российскому контрактнику Вадиму Шишимарину и его возможном пожизненном заключении, потому планирует найти варианты, чтобы защитить гражданина рф.

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Об этом в понедельник, 23 мая, заявил спикер российского президента дмитрий песков, — пишет "Интерфакс".

"Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. К сожалению, у нас нет возможности для защиты его интересов на месте. Поскольку фактически деятельность наших учреждений (в Украине — ред. редакцией) просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток" другими каналами", — объяснил он.

Кроме того, спикер кремля добавил, что судьба каждого российского гражданина имеет для россии "первоочередное значение".

Ранее "Телеграф" сообщал, что первый в Украине суд над солдатом оккупационной армии, безжалостно убивший мирного жителя Сумской области, прошел 18 мая. Свою вину захватчик во время судебного заседания опровергать не стал и даже извинился перед вдовой убитого. В настоящее время его адвокат готовит документы на апелляцию.