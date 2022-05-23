Сбит самолет с генералом рф? В соцсетях прощаются с оккупантом

Официального подтверждения еще нет, но россияне в соцсетях уже с ним прощаются

Львовские десантники в районе Попасной накануне сбили российский штурмовик Су-25 "Грач". Уже в понедельник, 23 мая, в сети появилась информация, что вместе с самолетом мог погибнуть скандальный российский генерал Канамат Боташев – в социальных сетях с ним уже простились.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Как отметило командование десантно-штурмовых войск ВСУ, бронированный самолет оккупантов навсегда был приземлен расчетом ПЗРК "Игла". Военнослужащие также показали уничтоженный российский самолет на фото.

Уничтоженный самолет оккупантов Су-25 "Грач"

Тем временем в сети появилась информация, что пилотом сбитого российского Су-25 мог быть генерал-майор Канамат Боташев. Известно, что его со скандалом уволили из армии еще в 2013 году, однако не исключено, что он мог пойти на войну наемником.

Российский генерал Канамат Боташев мог погибнуть возле Попасной

Позже о смерти генерала стали говорить сами россияне в социальных сетях. А одному из Telegram-каналов, принадлежащему российскому десантнику, появился намек на гибель высокопоставленного пилота, которого в сообщении назвали "командиром".

После этого подписчики начали писать, кто именно погиб: "Сегодня погиб Канамат!!! Район Попасной, 8:25… Первое мероприятие НАР-ы, второе – бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Все".

Администратор удалил этот комментарий. В то же время другие участники продолжили обсуждение, используя инициалы – К. Х. Б.

Напомним, что во время боевых действий в Украине был ликвидирован племянник заместителя министра обороны россии Адам Хамхоев. Между тем количество убитых в Украине оккупантов вплотную подходит к отметке в 30 тысяч человек.