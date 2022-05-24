россиян готовят к масштабным потерям в Украине: в сети заметили интересный момент

Благодаря уверенному противостоянию украинцев, нацистская армия рф продолжает пополнять очередь в ад

российская оккупационная армия продолжает нести серьезные потери во время войны в Украине. На 90-й день мощного противостояния украинских защитников роспропаганда начала распространять очередную схему "замыливания глаз". В нескольких пабликах распространяется "полуправда" о количестве погибших российских солдат, отдавших свою жизнь во время так называемой "спецоперации", которая якобы идет у них "по плану".

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Об этом на своей странице в соцсети написал грузинский журналист Ираклий Комахидзе, ссылаясь на одну из публикаций паблика "Типичный Байкальск". В тексте поста, взятого из группы в "ВК", говорится, что во время проведения так называемой "спецоперации" в Украине смертью храбрых пали уже 35 жителей Иркутска. Более десяти оглашены пропавшими без вести.

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Кроме того, паблик отмечает, что за все время войны в Афганистане погиб 31 иркутчанин, что свидетельствует о том, что война с Украиной намного кроваве Афганской или Чеченской, поэтому "к этому нужно быть готовыми".

Публикация о потерях россиян в Украине

"российская пропаганда начала действовать хитро, объявляя полуправду из низов, что позволит сформировать "иммунитет" и вялую реакцию общественности (на уровне прочитал некролог, поохал и забыл) в связи с большими потерями россиян в Украине", — проанализировал увиденную информацию журналист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за отказа российских властей признавать реальное количество погибших солдат вс рф, уехавших воевать в Украину, в Киевской области до сих пор остается стоять вагон-рефрижератор с телами оккупантов. На видео, которое обнародовал катарский телеканал, видны десятки трупов военнослужащих рф, которые просто не нужны своему руководству.