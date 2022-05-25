путину грозит новая проблема? Политолог обещает мощный удар по имиджу россии

В Кремле уже начались кулуарные игрища между разными приспешниками диктатора

После настоящей диверсии, устроенной представителем рф в ООН Борисом Бондаревым, владимиру путину отчитались о якобы "неблагонадежности" МИД рф в целом. Автором соответствующего доклада стал николай патрушев, секретарь Совбеза россии. Теперь перед путиным стоит дилемма — провести чистки в организации, привлекая внимание, или же оставить всех на местах, вероятно пригрев предателей "на груди".

Подробней об этом расписали в Telegram-канале "Генерал СВР", который связывают с политэкспертом Валерием Соловьем, что часто сливает обществу якобы инсайды из Кремля.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Предполагается, что доклад о ситуации в МИД рф был подан путину во вторник, 24 мая. Все ведомство называют "карточным домиком на песке", а вот уже упомянутый Бондарев, уволившийся из-за несогласия с военными действиями против Украины, удостоен эпитета "первая ласточка".

"По мнению авторов доклада, в МИД более сотни сотрудников находится "на низком старте" и "готовы повторить поступок Бориса Бондарева". К докладу прилагается список из более ста фамилий сотрудников МИД рф, которых авторы, между прочим с обоснованием по каждому, считают готовыми "предателями". патрушев, давно недолюбливающий лаврова, с явным удовольствием представлял этот доклад", — пишет Соловей.

По его словам, если из министерства иностранных дел массово уволить дипломатов, это нанесет огромный удар по имиджу россии, который и без того достаточно пострадал.

"Если такая ситуация действительно будет иметь место, то внутриполитическая повестка, как минимум в элитах, претерпит тектонические изменения", — предполагает политический эксперт.

Ожидается, что в ближайшие дни главу МИД рф сергея лаврова вызовут "на ковер". Однако особо логичного выхода из ситуации Соловей не видит.

"Проводить чистки в МИД во время войны, это глупость на которую Путин навряд ли решится, тем более, даже намек на репрессии спровоцирует куда более массовый исход сотрудников дипломатического корпуса. Сам же лавров, который мечтает об отставке и просил Путина отправить его на покой минимум пять раз за последние два года, вообще ничем не рискует", — объясняет эксперт.

По мнению Валерия Соловья, дипломатия россии может устроить своему лидеру серьезные неприятности. При этом последствия будут непредсказуемыми и аукнуться за каждый год пребывания путина на его троне.

"путин уничтожил российскую дипломатию, превратив ее в пропаганду, — пишет Соловей. — Что посеешь, то и пожнешь".

Напомним, ранее мы писали о том, с какими проблемами столкнулся владимир путин по отношению к своим политическим фаворитам. Вероятней всего, в ближайшее время диктатор не будет определять "преемника" — хочет побыть при власти самостоятельно.

Также "Телеграф" рассказывал, могут ли действия российского лидера таки перерасти в Третью мировую войну.