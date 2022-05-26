"Убыли к постоянному месту службы": более 100 росгвардейцев, отказавшихся воевать в Украине, проиграли суд в россии
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Российский суд занял сторону властей
В четверг, 26 мая, на 92-й день полномасштабного вторжения рф в Кабардино-Балкарии (россия) суд принял решение по росгвардейцем, которых уволили из-за отказа воевать в Украине.
Об этом сообщает interfax.ru.
По информации источника, гарнизонный военный суд в Нальчике рассмотрел иск 115 бойцов одного из подразделений Росгвардии в Кабардино-Балкарии, которых уволили за отказ воевать в Украине. Суд установил, что росгвардейцы "самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы". Сообщается, что на росгвардейцев были "составлены протоколы о грубых дисциплинарных проступках" и сними досрочно расторгли контракты.
В итоге суд не удовлетворил коллективный иск росгвардейцев и оставил их увольнение в силе. Решение суда в законную силу не вступило. Стороны могут его обжаловать в судебной коллегии по административным и гражданским делам Южного окружного военного суда.
Ранее сообщалось, что в марте 12 росгвардейцев уволили в рф за отказ ехать на "спецоперацию".
Напомним, президент рф владимир путин открыто шантажирует мир голодом.