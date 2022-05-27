Несколько российских депутатов потребовали от путина прекратить войну: видео

Депутаты Приморья требуют от путина вывести войска из Украины

Группа депутатов законодательного собрания Приморского края выступила с требованием прекратить войну в Украине и призвала российского президента владимира путина вывести войска с украинских территорий.

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Как сообщает "Коммерсант", после публичного обращения депутатов, губернатор призвал вывести их из зала заседания.

"Мы понимаем, что если наша страна (россия — ред. редакцией) не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше", — зачитал соответствующее обращение член фракции кпрф Леонид Васюкевич.

После того как российский депутат закончил выступать, в зале раздались одиночные аплодисменты от депутата-коммуниста Геннадия Шульги, который является одним из подписантов обращения. Однако губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал вывести активистов из зала, мотивируя свое решение тем, что они нарушили повестку дня.

"Да выведите вообще из их зала за те действия, которые позорят российскую армию и наших защитников, которые сегодня стоят в борьбе с нацизмом. И лишите их слова. И одного, и второго. О чем вы размышляете здесь?" — подчеркнул Кожемяко.

Следует отметить, что позже Васюкевича и Шульгу лишили права выступать на следующем заседании, а еще два депутата, подписывавшие обращение к путину, заявили, что не ставили в документе свои подписи.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал российского лидера владимира путина прекратить войну в Украине, вывести свою армию и согласиться на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.