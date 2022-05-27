Китай нанес неожиданный "удар" по российской авиации

Самолеты Boeing и Airbus, которые используют российские авиаперевозчики, не смогут летать в КНР

Китай нанес очередной болезненный удар в спину российской федерации, закрыв небо для Boeing и Airbus авиакомпаний страны-агрессора. Это произошло в ответ на то, что компании не смогли предоставить данные о том, что импортные самолеты были официально сняты с регистрации за рубежом.

Об этом в пятницу, 27 мая, сообщило "РБК" со ссылкой на собственные источники.

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По словам источника, в мае власти Китая попросили все авиакомпании обновить электронные досье о воздушных судах, на которых они осуществляют перевозки. Речь шла о наборе сведений о самолетах, владельцах авиакомпаний и предоставлении договоров на наземное обслуживание.

После того как российская сторона обновила информацию, Китай запросил у них данные, что импортные российские самолеты были официально сняты с регистрации за рубежом, однако таких документов авиакомпании РФ предоставить не смогли, поэтому китайские власти отказали им в полетах на таких воздушных судах — речь о Boeing и Airbus.

Следует отметить, что запрет полетов в Китай для Boeing и Airbus, эксплуатируемых российскими компаниями, не единственная проблема, с которой столкнутся авиаперевозчики. Из-за санкций российскому "Аэрофлоту" совсем скоро придется разбирать самолеты на части, ведь у них не будет необходимых запчастей для них.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Китай заговорил о важной проблеме Украины, раскритиковав РФ.