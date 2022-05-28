Набирать людей на войну в Украину россиянам станет еще проще

В россии официально исключили предельный возраст для заключения первого контракта о военной службе. Соответствующий закон уже подписал президент владимир путин.

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Госдума россии во время заседания, проходившего в среду, 25 мая, в третьем окончательном чтении приняла закон об отмене предельного возраста для заключения первого контракта о военной службе. российский лидер утвердил его в субботу, 28 мая, поставив на документе свою подпись.

Скриншот закона, подписанного кровавым российским лидером

В пояснительной записке говорится, что реализация закона поможет привлечь специалистов востребованных специальностей на военную службу по контракту. Речь идет о медиках, инженерах и других. Что касается возраста, в котором граждане рф смогут заключить первый контракт на прохождение военной службы в россии, то документом разрешается сделать это лицам, достигшим 18-летнего возраста и тем, кто не старше 40-ка лет. Однако, по словам заместителя главы министерства обороны рф, заключать договор россияне смогут до 50 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент российской федерации, что 93-й день подряд ведет кровавую войну против Украины, подписал новый указ, согласно которому жители Херсонской и Запорожской областей будут иметь право получить российское гражданство по упрощенной системе.