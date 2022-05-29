Россиянам безразлична гибель своих солдат на войне с Украиной: 4 ключевых причины, почему это так

Для большинства россиян захватническая война — это средство разбогатеть, и возможная смерть их не страшит

У некоторой части украинского общества тлеют надежды на то, что потери в живой силе в армии российских оккупантов в Украине, которые уже перевалили за 30 тысяч человек, подвигнут россиян на некое сопротивление захватнической войне, развязанной российским диктатором владимиром путиным. Однако эти надежды развеивают сами же настроенные против войны россияне, которые опираются на понимание менталитета своих соотечественников.

В частности, пользователь соцсети Твиттер под ником "Проф. Преображенский" объяснил, почему никакие потери не вынудят россиян противиться захватнической войне.

"Обществу безразлична гибель десятков тысяч российских солдат на войне. Матери глухи к страданиям и смертям своих сыновей. Трупы наших солдат никому не нужны. Многие поражены этими фактами. Объясняю, почему это так в нашем обществе", — пишет он и приводит четыре причины этого явления.

Причина первая

Человеческая жизнь в россии до сих пор не стоит ничего.

"Долгое время так было в большинстве стран. Но постепенно многие общества приходили к пониманию, что ничего ценнее жизни человека — каждого отдельного человека — нет. Мы же остаёмся обществом тоталитарным. Причём тоталитарен не только режим. Тоталитарно само наше сознание. Для нас сначала государство, потом народ, потом партия или другая подобная общность, и только потом, далеко внизу, отдельный человек. Которым всегда можно пожертвовать", — пишет автор.

Причина вторая

В России до сих пор считается, что "умереть за Родину" — это какая-то доблесть.

"Вот быть хорошим учителем — не доблесть. Вырастить добрых и образованных детей — не доблесть. Честно, достойно и в достатке прожить жизнь — не доблесть. А если погиб на войне — непременно герой. Даже если война преступная, а погиб ты в процессе кражи стиральной машины — всё равно герой. Более того, гибель на войне — это индульгенция: даже если ты был подонком по жизни, гибель за Родину отпускает все грехи. В это верят миллионы", — отмечает "Проф. Преображенский".

Причина третья

Путинский режим долгие годы разобщает людей.

"Режиму это нужно, чтобы строить вертикальное общество. Где те, кто внизу, зависят от тех, кто наверху. А раз так, то горизонтальные связи не нужны — всё равно надежда только на "великого Путина". Как следствие, люди перестают нуждаться друг в друге, заботиться друг о друге, думать друг о друге. Эмоциональные связи между людьми очень ослаблены. Даже между близкими родственниками", — отмечает автор.

Причина четвёртая

Жизнь большинства россиян бесперспективна.

"Про то, что в стране нет социальных лифтов, знает даже младенец. В абсолютном большинстве случаев жизнь рядового россиянина полностью укладывается в формулу "родился — потерпел — умер". В этих условиях война — шанс. Для тех, кто идёт воевать — шанс сделать карьеру, да и обогатиться за счёт награбленного. Для тех, кто остаётся — такой же шанс обогатиться и поменять жизнь за счёт выплат за погибшего. Этот шанс перевешивает человеческую жизнь. Ну ушёл сын или муж воевать, ну убили его. Так он и при жизни не был близким. Может, он вовсе пил и бил жену или мать — обычное же дело. А тут — 7 миллионов (компенсация родственникам за гибель от государства — ред.). Конечно, они важнее. Для рядового россиянина 7 миллионов — это заработок за 20-30 лет той самой, бесперспективной, жизни", — пишет он.

Итог

Подытоживая, "Проф. Преображенский" призывает соотечественников понять, что возможности и перспективы важнее стабильности, человек важнее государства, а жить важнее, чем умирать, в том числе — умирать за Родину.

Как сообщалось, российские журналисты подметили, что количество без вести пропавших российских солдат во время боевых действий в Украине значительно превышает цифры, которые фиксировались во время начала Первой чеченской войны.