Укр

Уже в ожидании: путин еще не умер, но появились три возможных преемника

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Борьба за трон "царя" уже началась Новость обновлена 29 мая 2022, 11:57
Борьба за трон "царя" уже началась

Озвучено еще несколько имен желающих занять место путина

На фоне регулярных разговоров о серьезной онкологической болезни владимира путина поиски преемника основной ветви власти в россии всерьез участились. Более того — такие слухи дошли уже и до иностранной разведки, прямиком от шпионов в ФСБ, которые называют трех вероятных кандидатов, готовых "подсидеть" нынешнего диктатора.

Имена и детали опубликовали журналисты британского издания Mirror, передает "Телеграф".

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По словам бывшего сотрудника МИ-6 Кристофера Стила, который работал в россии, сейчас владимир путин не может проводить деловые встречи без того, чтобы не прерываться на лечение. Разумеется, поэтому с ним постоянно работает сразу несколько медицинских работников. Многие представители власти начали посматривать на президентское кресло вполне серьезно, однако каждому хочется иметь неофициальный статус "преемника".

Стил утверждает, что сейчас максимально включились в борьбу за место под солнцем трое человек.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Мужчине 49 лет, он сделал политическую карьеру, начиная работу как глава охраны российского президента. Любил рассказывать, что в свое время сумел спасти путина от нападения медведя. Вероятно, именно поэтому и дослужился до такого высокого политического поста.

Алексей Дюмин
Алексей Дюмин

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Имеет юридическое образование, также был агентом Федеральной службы безопасности рф. Карьеру закончил в звании полковника.

Игорь Бабушкин
Игорь Бабушкин

Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 44-летний сын того самого Николая Патрушева, который, по слухам, "подменял" путина на время его недавней операции. Отметим, что Патрушев-старший является главой Совета безопасности рф.

Дмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто еще может претендовать на место преемника владимира путина, и почему у последнего уже начались с ними проблемы.

Помимо этого о кандидатурах желающих занять кресло российского президента рассуждала даже астролог Валентина Виттрок.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин #Президент РФ