Сами себя ликвидируют: российская военная техника под Белгородом попала в две аварии (фото, видео)

Без жертв не обошлось

Россияне теряют военную технику не только во время войны в Украине, но и из-за своей несуразности. Пока пропагандисты сдают позиции войск РФ, чем помогают ВСУ их уничтожать, другая российская техника попадает в ДТП. В воскресенье, 29 мая, в Белгородской области произошло сразу две аварии с военной техникой.

Кадры с места происшествия опубликовал российский Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что первое ДТП произошло на трассе возле города Валуйки Белгородской области. Там военный КАМАЗ осуществил лобовое столкновение с легковушкой Renault. В результате аварии погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля, а другую пассажирку госпитализировали.

Российский город Валуйки на карте

Вторая авария произошла в Белгороде. Там легковушка не пропустила машину военных и полицейский автомобиль, который осуществлял сопровождение. Все три машины столкнулись, но обошлось без роковых последствий.

Военные сразу уехали, оставив полицейских разбираться на месте.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, российская армия за 94 дня войны в Украине потеряла более 30 тысяч солдат, 1338 танков, 3270 боевых бронированных машин, 631 артиллерийскую систему, 207 самолетов, 174 вертолета и сотни единиц другой военной техники.

Потери россиян в войне по состоянию на 29 мая

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ отбросили врага сразу на нескольких направлениях на юге и востоке.