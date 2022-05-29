россия нашла еще один способ шантажировать Запад: дипломаты обеспокоены

Речь о закрытии единственного гуманитарного коридора в Сирии

Российские власти могут использовать единственный открытый гуманитарный коридор в Сирии как рычаг влияния на Запад, чтобы требовать снятия части санкций, наложенных на страну за развязанную в Украине войну.

Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает The New York Times со ссылкой на зарубежных политиков.

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Отмечается, что Москва хочет использовать коридор в пункте "Баб Аль-Хава" на границе с Турцией в качестве "разменной монеты". Издание пишет, что российские власти могут воспользоваться правом вето во время голосования в Совбезе ООН о сохранении этого коридора в Сирии и таким образом заставить официальный Вашингтон пойти на уступки по санкциям против Кремля.

Обеспокоенность по этому вопросу выразили три иностранных дипломата, отметив, что схожие сигналы со стороны РФ уже поступали. В свою очередь США намерена отправить Москве "четкий сигнал", чтобы гуманитарный коридор в Сирии не закрывался.

В СМИ подчеркнули, что закрытие коридора в "Баб Аль-Хаве" приведет к выезду из Сирии тысяч человек.

Между тем, представитель российской делегации в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва еще не определилась в этом вопросе. Он добавил, что через коридор в Сирии поступает помощь боевикам террористических группировок, при этом ни США, ни их союзники помощь сирийскому народу оказывать не намерены, а значит, не оставляют России оснований для продолжения работы этого коридора.

Следует отметить, что голосование за сохранение работы коридора в Совбезе ООН состоится в июле.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Москва прибегала к шантажу западных стран заявлениями о применении ядерного оружия. На что в США ответили жестким заявлением.