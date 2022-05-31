Их не устраивают российские потери и методы ведения войны

Не только российские солдаты и офицеры низких чинов недовольны своим руководством и вторжение в Украину в целом, сомнения в адекватности и компетентности российской верхушки выражают также и высокопоставленные военные. Российские полковники не только оскорбляют владимира путина и сергея шойгу в своих разговорах, называя их профанами и "с*кой", но и обсуждают намеренный обстрелы украинцев с целью запугивания.

Журналистам "Схем" удалось подтвердить подлинность записей и идентифицировать собеседников на пленках, полученных от одного из разведуправлений. Как оказалось, в вопросах запугивания и убийства мирных жителей один из говорящих поднаторел еще семь лет назад.

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Отметим, что в записях переговоров и их расшифровке — много нецензурной лексики. Как удалось выяснить журналистам, разговор был записан в апреле между высокопоставленным военным из РФ Максимом Власовым, который среди прочих ответственен за обстрел Мариуполя "Градами" в 2015. Второй говорящий — награжденный полковник из Наро-Фоминского военного госпиталя рф Виталий Ковтун. Цинизма разговору добавляет то, что он уроженец Винницкой области, его родные все еще живут в Украине.

Участники разговора - два российских военных полковника

Что говорили о военном руководстве россии

Власов заявил, что "потери страшные" и сравнил вторжение в Украину с советско-финской войной. Себя он считает военным экспертом и заявляет, что "шойгу — полностью некомпетентный военный профан", называя его шоуменом. Ковтун с ним согласен по существу: "шойгу — гон***ище, б***ь", отмечая что контрактников нет и считая, что это связано с низкой оплатой для них.

Осуждая руководство армии, враги злословят и об украинцах

Вспомнили во время разговора не только про главу Минобороны рф, но и про руководителя российскими войсками на войне александра дворникова. Ему достался титул "легенды по у**анству". Власов говорит, что он "вообще конченый, б***ь, безголовый идиот".

Также нелестно они описывали и собственного президента — владимира путина, правда ему в вину вменяли отсутствие приказа ударить по Киеву. Отметим, что у Ковтуна, который говорит об этом, в Киеве — сестра.

Ковтун об ракетной атаке на Киев и оценке действий путина / "Схемы"

Об убийствах мирных жителей

И если с Власовым и уже подтвержденным фактом его участия в гибели десятков людей в Мариуполе все понятно, то Ковтун заявил, что россия не должна тратить солдат, а бомбы, которых "дох***я просто". Он призывает к этому для запугивания: "даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают бояться, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й, еб***те".

О причинах войны против Украины

Такая жестокость оправдана, считают двое военных — они говорят, что это Украина агрессор и готовилась или напала на россию: "как только, б***ь, сёла забомбили эти наши, сразу должна, б***ь, прилететь ракета", – высказался Ковтун.

"Схемам" удалось связаться с этими военными — Ковтун отрицал призыв бомбить украинцев и пригрозил ФСБ, а Власов бросил трубку.

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Ранее "Телеграф" писал, что эксперты отметили отсутствие мотивации российских солдат в войне против Украины — процветающее стукачество, самострелы и ликвидацию своими же сослуживцами.