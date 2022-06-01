Укр

В россии начались учения с ядерным оружием: что известно

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Так выглядит "Ярс" в "спокойном" виде Новость обновлена 01 июня 2022, 08:27
Так выглядит "Ярс" в "спокойном" виде

Всего задействовано 100 единиц техники

В российском Минообороны отчитались о начале очередных учений армии рф — на этот раз в Ивановской области. На них используются пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс". Данная техника известна тем, что является носителем боеголовок с ядерным зарядом, ударом которых так часто любят угрожать российские политики.

Больше подробностей сообщил 1 июня российский "Интерфакс", передает "Телеграф".

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В учениях задействованы военнослужащие Тейковской дивизии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) армии рф. Военные проводят "интенсивные маневры" в пределах Ивановской области, занимаясь перемещением автономных пусковых установок.

Известно, что всего к подобным действиям привлекли более тысячи бойцов. Задействованной техники насчитывается больше сотни.

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции", — отчитались в российском Минобороны.

Так выглядит запуск "Ярса"
Так выглядит запуск "Ярса"

Также "Ярсы" хотят проверить насчет легкости полевого перемещения, организации маскировки и общего оборудования на поле боя.

Ракетные войска стратегического назначения — основная часть российской армии, которая отвечает за использование ядерного оружия. РС-24 "Ярс" является их главным оружием, способным бить по целям на расстоянии до 11 тысяч километров. На базе установки располагается твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, у которой головная часть может разделяться.

Стоит подчеркнуть, что из-за рода войск большинство тактико-технических характеристик "Ярсов" являются засекреченными. Однако известно, что такую установку сложно поразить стрелковым оружием. Также для этого вооружение особое инженерное внимание к подготовке местности не требуется.

Добавим, что Ивановская область не является пограничной с Украиной. Однако расстояние до украинских границ едва превышает тысячу километров, тогда как дальность "Ярсов" — все еще больше в одиннадцать раз.

Ивановская область, где проходят учения, на карте
Ивановская область, где проходят учения, на карте

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что российские дипломаты исключают вариант ядерного удара по территории Украины. По словам посла рф в Великобритании, есть четкий перечень случаев, когда такое оружие может быть применено.

При этом в МВД Украины такие заявления не спешат принимать на веру, подчеркивая, что следует быть готовыми к любому развитию ситуации.

Теги:
#Украина #Россия #Учения #Война #Ядерное оружие #Ярс