В россии начались учения с ядерным оружием: что известно

Всего задействовано 100 единиц техники

В российском Минообороны отчитались о начале очередных учений армии рф — на этот раз в Ивановской области. На них используются пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс". Данная техника известна тем, что является носителем боеголовок с ядерным зарядом, ударом которых так часто любят угрожать российские политики.

Больше подробностей сообщил 1 июня российский "Интерфакс", передает "Телеграф".

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В учениях задействованы военнослужащие Тейковской дивизии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) армии рф. Военные проводят "интенсивные маневры" в пределах Ивановской области, занимаясь перемещением автономных пусковых установок.

Известно, что всего к подобным действиям привлекли более тысячи бойцов. Задействованной техники насчитывается больше сотни.

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции", — отчитались в российском Минобороны.

Так выглядит запуск "Ярса"

Также "Ярсы" хотят проверить насчет легкости полевого перемещения, организации маскировки и общего оборудования на поле боя.

Ракетные войска стратегического назначения — основная часть российской армии, которая отвечает за использование ядерного оружия. РС-24 "Ярс" является их главным оружием, способным бить по целям на расстоянии до 11 тысяч километров. На базе установки располагается твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, у которой головная часть может разделяться.

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Стоит подчеркнуть, что из-за рода войск большинство тактико-технических характеристик "Ярсов" являются засекреченными. Однако известно, что такую установку сложно поразить стрелковым оружием. Также для этого вооружение особое инженерное внимание к подготовке местности не требуется.

Добавим, что Ивановская область не является пограничной с Украиной. Однако расстояние до украинских границ едва превышает тысячу километров, тогда как дальность "Ярсов" — все еще больше в одиннадцать раз.

Ивановская область, где проходят учения, на карте

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что российские дипломаты исключают вариант ядерного удара по территории Украины. По словам посла рф в Великобритании, есть четкий перечень случаев, когда такое оружие может быть применено.

При этом в МВД Украины такие заявления не спешат принимать на веру, подчеркивая, что следует быть готовыми к любому развитию ситуации.