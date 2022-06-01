У путина такой рак, что ему осталось недолго – израильский журналист узнал срок

Российский лидер очень болен

Кровавый диктатор рф владимир путин может бороться с раком поджелудочной железы. Об этом свидетельствуют медицинские источники, которые утверждают, что российскому президент вскоре будут проводить пункцию брюшной полости на территории Московского медцентра имени Блохина. Заведение является одним из лучших в россии насчет лечения онкологии.

Такая информация прозвучала от израильского журналиста Марка Котлярского. О полученных от своих источниках данных он сообщил в личном Telegram.

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По словам Котлярского, опухоль у путина — злокачественная и весьма агрессивно прогрессирующая. Медики утверждают, что такая форма заболевания обычно позволяет неконтролируемо разрастаться железистым и эпителиальным тканям в выводных протоках поджелудочной железы.

"Скорее всего, болезнь прогрессирует настолько, что операция если и продлит жизнь, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах", — пишет Марк Котлярский.

Источником журналиста стал один из московских врачей, входящих в высокие врачебные круги. Также он пообщался с приближенным к Кремлю лицом, связанным с вопросами здоровья путина.

Журналист утверждает, что в Кремле вполне готовы к подобному развитию событий, поэтому в случае смерти путина россия на какое-то время может возглавить специальный Госсовет.

"Предполагается, что этот орган – в качестве переходного, — будет управлять Россией неопределенное время, чтобы пытаться хотя бы минимизировать ущерб, нанесенный противостоянием с Украиной. Война, безусловно, будет прекращена, войска выведены, и Госсовет попытается "сдать назад", прибегнув к определенным послаблениям", — отметил Котлярский.

При этом он отметил, что чем активнее в Кремле пытаются переубедить людей в том, что на самом деле путин не болен, тем меньше в это верится.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что разведка внутри ФСБ сообщает не настолько радужные для Украины сроки вероятной кончины путина. Однако информация об онкологическом заболевании также подтверждается.

Кроме этого мы писали, что существует и вариант с тем, будто президент рф уже давно умер. Вместо него россией сейчас якобы управляет двойник, потому что такая "неизменность" власти выгодна многим правительственным кругам.