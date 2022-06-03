"Недоимперия карликов": на фото Кадырова с Шойгу заметили интересную деталь

Кадыров хочет казаться выше

В пятницу, 3 июня, на 100-й день полномасштабного вторжения рф в Украину глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с министром обороны рф Сергеем Шойгу.

Пользователь Facebook Антон Комаров обратил внимание на обувь Кадырова на этом шабаше. Глава Чечни был обут в ботинки на высокой подошве. В сети отметили, что таким образом он пытался казаться выше своего роста.

Глава Чечни и министр обороны рф сделали совместный снимок. Кадыров, чтобы казаться выше, был обут в ботинки на высокой подошве. Пользователи в сети высмеяли эту ситуацию, отметив, что россия — "недоимперия карликов".

Кадыров на встрече с Шойгу был обут в ботинки на высокой подошве

Реакция сети на обувь Кадырова

Кадыров на своем telegram-канале сообщил, что в рамках рабочего визита в Москву у него состоялась "очень плодотворная встреча" с Шойгу. На ней они "предметно обсудили вопросы проведения спецоперации в Украине, определив дальнейшие пути взаимодействия". По словам Кадырова, Шойгу поблагодарил "кадыровцев" за "весомый вклад" на войне.

Ранее сообщалось, что Кадыров потерял доверие президента рф владимира путина.

Напомним, недавно глава Чечни выступил на просветительском форуме в рф.